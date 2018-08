Ore decisive per il futuro di Modric. Inter, fatta per Keita. Il Milan pronto a chiudere per Bakayoko. Ochoa in pole per il Napoli, occhio anche a Tatarusanu.

Luka Modric, l’Inter e il Real Madrid. Sono ore decisive per il futuro del centrocampista croato vice campione del mondo, che vorrebbe andare all’Inter, anche se non è intenzionato ad arrivare ai ferri corti con Florentino Perez. Il numero uno del Real non cede. Anzi in Spagna sono convinti che il rinnovo di Modric sia imminente, anche se il Real nei giorni scorsi ha attivato i contatti per Eriksen, Thiago Alcantara e il solito Milinkovic Savic. L’Inter resta alla finestra in attesa di un’eventuale apertura . Il piano è già stato preparato da tempo. Un prestito oneroso stile quello che ha portato Higuain al Milan con diritto di riscatto. Per Modric è pronto un contratto di 4 anni con ingaggio intorno ai 10 milioni di euro. L’Inter non si ferma qui e in attesa di sviluppi su Modric ha chiuso per Keita del Monaco. L’affare è praticamente definito. La formula è il prestito oneroso con diritto di riscatto. Spalletti avrà così un altro esterno d’attacco in grado, all’occorrenza, di giocare anche come punta centrale al posto di Icardi. Bakayoko intanto è sempre più vicino al Milan. L’operazione tra i rossoneri e il Chelsea procede. L’obiettivo è trovare l’accordo sulla base di un prestito con diritto di riscatto a 35 milioni di euro. Si sta lavorando all’ingaggio che è di 6,5 milioni di euro. Il giocatore ha già detto si al trasferimento in rossonero e per questo Leonardo e Maldini stanno stringendo i tempi per regalare a Gattuso un centrocampista che alzerebbe notevolmente il livello nel reparto. Continua intanto la trattativa con il Sassuolo per la cessione di Locatelli, che in Emilia troverebbe più spazio. Il Milan vuole sui 15 milioni di euro, il club neroverde offre meno, l’operazione si farà se entrerà Bakayoko. In uscita c’è anche André Silva, a un passo dal Siviglia. Il Milan è concentrato anche sull’esterno d’attacco. Possibile che Leonardo tiri fuori dal cilindro un nome a sorpresa. Il Napoli è vicino a chiudere il suo mercato. Al di là delle suggestioni sul grande attaccante, ora l’obiettivo prioritario è il portiere. Giuntoli ha sondato vari profili. Oltre ad Ochoa dello Standard Liegi, il nome nuovo è quello di Tatarusanu del Nantes. Per il portiere messicano il club belga sta aprendo al prestito con diritto di riscatto. All’inizio della settimana sono attese novità. In uscita resta Tonelli. La Roma sta aspettando l’occasione giusta, Monchi ha un tesoretto che è quello stanziato per l’affare Malcom. Resta da capire se l’investimento sarà a centrocampo oppure in attacco. Nel primo caso N’Zonzi è il grande favorito.