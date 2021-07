Euro 2020, gli Azzurri in allenamento con il pallone della semifinale

Domani partenza per Londra, rifinitura a The Hive Stadium

(ANSA) - FIRENZE, 04 LUG - Primo e ultimo allenamento per la Nazionale a Coverciano dopo il ritorno dal Monaco di Baviera e la vittoria dei quarti di finale contro il Belgio. Gli azzurri stanno lavorando con il nuovo pallone, grigio, delle semifinali e della finale dell'Europeo. La partenza per Londa è prevista domani intorno alle 11 con un volo charter Firenze-Luton, alle 14,30 (ora italiana) conferenza stampa del ct Mancini e del capitano Chiellini a Wembley mentre la rifinitura verrà svolta alle 18 allenamento a The Hive Stadium, l'impianto situato ad Harrow, nel nord-ovest di Londra usato principalmente per la partite interne del Barnet: l'Uefa vuole preservare il terreno di gioco di Wembley per le due semifinali e la finale dell'11 luglio. (ANSA).