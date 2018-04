2-0 al Bornemouth: United, +14 sul quinto posto, Champions a un passo

© foto di Imago/Image Sport

Vittoria in trasferta del Manchester United: 2-0 in casa del Bournemouth. Pratica facile per i Red Devils, che sbloccano la gara al 28' con Smalling per poi raddoppiare al 70' con Lukaku. +14 sul Chelsea, che però deve ancora scendere in campo: in caso di sconfitta o pareggio dei Blues, i ragazzi di Mourinho, attualmente secondi, avrebbero così blindato come minimo il quarto posto, valevole per la partecipazione alla prossima Champions League.