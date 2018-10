3 gol e un assist (di tacco). Macheda si è già preso il Panathinaikos

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo le ultime due stagioni a Novara, Federico Macheda ha deciso di tornare a respirare l’aria del grande calcio europeo e ha scelto il Panathinaikos per rilanciarsi. E l’impatto nel prestigioso club greco è stato di quelli importanti, tanto da diventare un idolo dei tifosi di casa già dopo poche gare. Alla partita d’esordio il 23 settembre contro l’APO Levadiakos, ecco la prima gioia: entrato a 15 minuti dalla fine ha servito a Johansson un bellissimo assist di tacco per il gol del definitivo 3-0. Nelle due successive gare di campionato, con PAS Giannina e Asteras Tripoli, ha giocato titolare e segnato due gol decisivi per i risultati finali (vittoria e pareggio). Nel mezzo, il gol vittoria nello 0-1 in casa del Panetolikos in Coppa di Grecia. Per un totale di 3 gol e un assist nelle prime 4 gare ufficiali della stagione, per l'ex Manchester United.