A Bola: “United su Talisca, affare da 40 mln di euro”

“Il Manchester United vuole Talisca”. Così A Bola titola in prima pagina, in merito al futuro del 24enne centrocampista brasiliano di proprietà del Benfica ma in forza al Besiktas. Il club turco ha provato a riscattare il calciatore, ma il giornale portoghese scrive che il suo futuro potrebbe essere a Old Trafford. La trattativa è già impostata e potrebbe chiudersi sulla base economica di 40 milioni di euro.