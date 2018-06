Accordo raggiunto con il Fisco: CR7 paga 18,8 mln ed evita il carcere

© foto di J.M.Colomo

Accordo raggiunto tra Cristiano Ronaldo e il Consiglio di Stato spagnolo: l'asso portoghese, che era stato condannato per evasione fiscale, ha riconosciuto quattro reati e ha accettato il pagamento di 18,8 milioni di euro. Ronaldo è stato condannato anche a due anni di carcere ma ha chiesto di pagare una multa, secondo lo stesso procedimento adottato per Messi e Mascherano in passato. La pena sospesa è comunque rischiosa qualora l'attaccante del Real Madrid dovesse andare incontro a nuovi problemi giudiziari.