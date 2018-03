AEK, il racconto della follia col PAOK: "Minacce all'arbitro con la pistola"

© foto di Alterphotos/Image Sport

Follia in Grecia, dove il presidente del PAOK Salonicco Ivan Savvidis ieri ha invaso il campo armato di pistola dopo un gol annullato, chiedendo ai suoi giocatori di tornare per protesta negli spogliatoi. A commentare il gravissimo episodio è stato l'allenatore della squadra ospite, l'AEK Atene, Manolo Jimenez, intervistato da Cadena Ser: "Non abbiamo potuto lasciare lo spogliatoio, non avevamo l'autorizzazione per farlo. C'erano tutti i tifosi intorno e non era prudente. Pistola? All'inizio non l'abbiamo vista, poi ce ne siamo accorti perché Savvidis si è avvicinato all'arbitro facendogli vedere l'anca e la fondina. Loro volevano continuare a giocare, ma il nostro presidente si è rifiutato proprio per via di questa pistola. Adesso deciderà la federazione, ma questa cosa va oltre i tre punti. Stanotte (ieri, ndr) non possiamo andare da nessuna parte, andremo via domani (oggi, ndr) quando la polizia ci darà il permesso di farlo".