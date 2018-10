AEK, Ouzounidis: "Complimenti alla squadra, Bayern di un altro livello"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Marinos Ouzounidis non si abbatte e, nonostante lo 0-2 incassato dal Bayern, fa i complimenti alla sua squadra: "I tedeschi sono di un livello superiore, per questo dico che i miei ragazzi meritano applausi per come hanno giocato - spiega il tecnico dell'AEK -. Loro ci pressavano e per noi era difficile creare occasioni da rete. Abbiamo accettato questa lettura del match, difendendo con ordine. Giocare questo tipo di gare resta per questi giocatori un'esperienza formidabile".