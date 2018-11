AEK, Ouzounidis: "Non abbiamo giocato solo in difesa, sono sodisfatto"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo la sconfitta in casa del Bayern per 2-0, il tecnico dell'AEK Atene Marinos Ouzounidis ha parlato in sala stampa: "Penso che la mia squadra sperava in una buona partita. Volevamo fare pressione sugli esterni del Bayern e guadagnare spazio. Non abbiamo giocato solo in difesa. Ecco perché abbiamo giocato con quattro centrocampisti, con l'obiettivo di far correre la palla tra le linee. Forse avremmo potuto fare un po' di più, ma abbiamo giocato con questo sistema per la prima volta. Sono soddisfatto della mia squadra".