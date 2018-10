Ag. Eriksen: "Parole Hareide travisate. Non ha alcun infortunio cronico"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Martin Schoots, agente di Christian Eriksen, ha parlato all'Evening Standard delle condizioni del suo assistito dopo che il ct Hareide aveva confessato il proprio timore sulla gravità dell'infortunio muscolare alla zona addominale: "Alcuni media hanno tradotto in maniera sbagliata le parole del ct danese. Christian non ha alcun infortunio cronico e nessuno l'ha detto. Sta avendo qualche problema dovuto alla fatica dei tanti impegni ravvicinati e per questo motivo si sta riposando. Sta facendo il possibile per rientrare quanto prima".