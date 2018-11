Ag. Palacios: "Il Real lo seguiva da tempo. Arriverà a giugno in Spagna"

© foto di J.M.Colomo

Renato Corsi, agente del nuovo talento del Real Madrid Exequiel Palacios, ha parlato a Marca della scelta del centrocampista argentino: "L'interesse del Real Madrid viene da lontano, ovvero dal Mondiale Under 17 in Cile di tre anni fa. Stiamo trattando per farlo restare almeno altri sei mesi in prestito qua al River Plate. A giugno, poi, sbarcherà tranquillamente a Madrid".