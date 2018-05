Ag. Salah: "E' felice a Liverpool, la sua crescita è iniziata a Roma"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ramy Abbas, agente di Mohamed Salah, ha parlato ai microfoni di beIN Sports del futuro del giocatore egiziano: "Il modo in cui il Liverpool gioca a Salah piace, anche se la sua crescita arriva dal suo periodo alla Fiorentina e alla Roma. La proposta di rinnovo? È molto felice a Liverpool, ha un rapporto incredibile con l'allenatore, con i tifosi e con gli altri giocatori e questo si vede in campo. Se non fossi felice a Liverpool, dovrei fare il mio lavoro e cercare un'alternativa ma non puoi giocare così se non sei felice".