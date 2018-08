Aguero all'inseguimento di Shearer: mancano due hat-trick

© foto di Imago/Image Sport

Una tripletta per lanciare il Manchester City (6-1 contro l'Huddersfield) e migliorare ulteriormente le proprie statistiche da mostro. Sergio Aguero nell'ultima di campionato ha infatti portato a 14 le proprie marcature nelle ultime otto uscite casalinghe di Premier League, salendo a 204 reti totali in 295 presenze con la maglia dei Citizens. Ma non solo, l'argentino ha infatti avvicinato un record storico che sembrava eterno come quello delle triplette realizzate nella massima serie inglese: 11 messe a segno dal Alan Shearer con la maglia del Newcastle. Aguero con quella di ieri è infatti salito al secondo posto nella classifica di tutti i tempi con 9 hat-trick in carriera, a -2 da quello che probabilmente è il più forte centravanti che il calcio inglese abbia mai avuto. E con un campionato ancora a propria disposizione il record di Shearer potrebbe essere già detronizzato in questa stagione.