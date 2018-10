Ajax, De Ligt snobba il Barcellona: "Niente di speciale per me"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Matthij de Ligt è da tempo nel mirino del Barcellona (oltre che della Juventus), ma non sembra preoccuparsene troppo. Il giovane difensore dell'Ajax ne ha parlato a Four Four Two: "A essere onesti, non è niente di speciale per me, ci sono così tante cose scritte che preferisco non pensarci. Al momento, non ho informazioni al riguardo e preferisco pensare all'Ajax. È bello essere accostato a grandi club, ma al momento non so nulla di più".