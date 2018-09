Ajax, è derby di Manchester per Frenkie de Jong e c'è anche il Barça

Formazione ancora una volta rivoluzionata. Per la sfida sul campo del Torino, l'allenatore del Napoli Carlo Ancelotti ha ancora una volta mescolato le carte: confermato il 4-4-2, con Callejon e Verdi esterni di centrocampo, stravolta la formazione. Torna dal primo minuto il capitano...

Nella sua edizione di oggi il Mirror parla di una vera e propria guerra tra le due squadre di Manchester per un gioiellino dell'Ajax. Si tratta di Frenkie de Jong , centrocampista che piace da tempo al Barcellona e che potrebbe cambiare squadra già a gennaio. Pare che in estate il club olandese abbia rifiutato un'offerta da 50 milioni di sterline arrivata dal City, pronto però a tornare all'attacco ma dovrà affrontare anche il Manchester United, intenzionato a regalare il giocatore a Mourinho.

