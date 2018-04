Ajax, fari puntati sul gioiellino del Chelsea Mason Mount

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tutti pazzi per Mason Mount. Come riporta il Sun, il trequartista classe '99 di proprietà del Chelsea, in prestito in questa stagione al Vitesse, sarebbe finito nel mirino di diverse squadre europee. Tra queste, proprio in Olanda, c'è l'Ajax, sempre attento al mercato delle giovani promesse. Per Mount, quest'anno, si contano finora otto reti e otto assist in 36 presenze.