Ajax, futuro al Real Madrid per de Jong? L'olandese lascia indizi social

Frenkie de Jong (21) al Real Madrid in estate? Può darsi, almeno stando agli indizi che il centrocampista olandese dell'Ajax ha lasciato tramite Instagram. Il calciatore, infatti, ha messo dei 'like' a tre foto pubblicate dall'account ufficiale del Real Madrid: due immagini dopo la vittoria in Champions League ai danni del Viktoria Plzen e una immagine legata alla promozione di Santiago Solari sulla panchina della prima squadra. Il calciatore, tra l'altro, interessa anche alla Juventus, al Barcellona, al Manchester United e al Liverpool.