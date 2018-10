Al Mubarak: "Rimpianto Messi. City era pronto a triplicargli l'ingaggio"

Anche i ricchi hanno dei rimpianti. Khaldoon Al Mubarak, presidente del Manchester City, ha svelato di aver provato in passato a portare Leo Messi in Premier League, senza però riuscirci: "Un mio rimpianto è Messi. Chiedemmo a Guardiola di parlarci, gli offrimmo tre volte lo stipendio l'ingaggio del Barcellona, ma non ha mai accettato". Secondo il Mundo Deportivo, il riferimento di Al Mubarak è all'estate 2016.

