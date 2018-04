Alavés, accordo col Sochaux. Il club francese verrà gestito dai baschi

L'Alavés ha firmato un accordo di partnership con il Sochaux. Lo annuncia il club basco che riferisce come il Grupo Baskonia-Alavés si prenderà a carico della gestione sportiva del club francese, il più presente nella storia della Ligue 1 ma da qualche anno impantanato in seconda divisione. L'obiettivo è riportare in alto la squadra così come è successo proprio con l'Alavés.