Alderweireld vicino allo United. E gli Spurs prenotano l'erede

© foto di Federico De Luca

Toby Alderweireld al Manchester United? Il Tottenham non si farà trovare impreparato, secondo lo Standard. Anzi: per il tabloid inglese, con il belga sempre più vicino ai Red Devils per 40 milioni di sterline, gli Spurs reinvestiranno la cifra (aggiungendone altri 10) per arrivare a Matthijs de Ligt dell'Ajax, wonderboy classe 1999 olandese.