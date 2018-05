Alexander-Arnold, la sorpresa. Ai Mondiali senza esser mai convocato

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'esaltante cavalcata in Champions League del Liverpool ha fruttato una convocazione a sorpresa da parte dell'Inghilterra: Trent-Alexander Arnold è stato inserito nella lista dei 23 di Gareth Southgate, nonostante non sia mai stato convocato in precedenza dalla Nazionale maggiore. Per lui solo una serie di allenamenti a marzo, in vista delle amichevoli contro Italia e Olanda, ma non da convocato ufficiale, bensì da aggregato dall'Under 21. Una escalation che premia i progressi di un giocatore votato come miglior giovane del Liverpool negli ultimi due anni e che con l'inizio del 2018 si è preso la titolarità della corsia destra. Un vero e proprio figlio di Liverpool, Alexander-Arnold, cresciuto a West Derby, vicino al campo di allenamento dei reds a Melwood. E con loro ha fatto tutta la trafila. Non ha mai lasciato la sua casa, in tutti i sensi: infatti Trent, 20 anni a ottobre, vive ancora con mamma e i fratelli.