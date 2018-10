Amichevoli, i risultati di serata: Mertens-gol col Belgio. Austria ko

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Non soltanto la Nations League in campo questa sera. Da poco sono terminate infatti anche alcune gare amichevoli, che hanno visto protagoniste alcune delle nazionali europee. Finisce 1-1 la sfida tra Belgio e Olanda, con la selezione di Martinez passata in vantaggio al 5' col napoletano Mertens e raggiunta al 27' da Groeneveld. In campo dal 1' tra gli olandesi l'interista Di Vrij, mentre l'atalantino Hateboer è entrato a gara in corso. Nel Belgio, staffetta a gara in corso tra il sampdoriano Praet e lo stesso Mertens.

Vittoria della Danimarca contro l'Austria per 2-0 grazie ai gol di Lerager (29') e Braithwaite (93'), mentre non vanno oltre l'1-1 Svezia e Slovacchia: alla rete di Guidetti (52') risponde Rusnak all '84'. In campo tra gli svedesi sia Ekdal (Samp) che Hiljemark (Genoa), mentre nella slovacchia sono scesi in campo dal 1' Hamsik (Napoli), Skriniar (Inter) Hancko (Fiorentina).

Belgio-Olanda 1-1 (5' Mertens, 27' Groeneveld)

Danimarca-Austria 2-0 (29' Lerager, 93' Braithwaite)

Svezia-Slovacchia 1-1 (52' Guidetti, 84' Rusnak)