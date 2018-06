Amichevoli, tris del Portogallo. Pari tra Islanda e Ghana

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nelle amichevoli pre-mondiali disputate giovedì sera, è da segnalare la vittoria del Portogallo per 3-0 contro l'Algeria. L'Islanda non è andata oltre il pari per 2-2 contro il Ghana, mentre la Corea del Sud ha chiuso la gara 0-0 contro la Bolivia. L'Inghilterra, invece, ha superato la Costa Rica per 2-0. Questi i risultati:

Corea del Sud-Bolivia 0-0

Portogallo-Algeria 3-0 - 17' Guedes, 37' B.Fernandes, 55' Guedes

Islanda-Ghana 2-2 - 6' Arnason (I), 40' Finnbogason (I), 66' Kasim (G), 87' Thomas (G)

Inghilterra-Costa Rica 2-0 - 13' Rashford, 76' Welbeck