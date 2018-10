Arda Turan, rissa e molestie: rischia 12 anni e mezzo di carcere

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Deve ancora scontare la maxi-squalifica di 16 turni rimediata al termine dello scorso campionato turco (rileggi la notizia, CLICCA QUI! ), ma Arda Turan continua ancora a far parlare - negativamente - di sé. E stavolta il campo non c'entra: l'ex giocatore di Atletico Madrid e Barcellona, oggi al Basaksehir, è stato protagonista di una rissa in un locale di Istanbul. Turan ha colpito al volto il noto cantante Berkay, fratturandogli il naso, e lo ha minacciato con una pistola. Il calciatore è stato rinviato a giudizio per molestie sessuali nei confronti della moglie del cantante, possesso illegale di armi e lesioni personali. Rischia fino a 12 anni e mezzo di carcere: una parabola discendente che sembra aver toccato definitivamente il fondo.