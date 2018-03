Argentina, Sampaoli: "Dybala e Icardi sempre convocati, tutto aperto"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Jorge Sampaoli, ct dell’Argentina, ha parlato così ai microfoni di Rai Sport dopo la sfida vinta contro l’Italia: “Ho visto una partita interessante. Per noi il secondo tempo è stato più complicato rispetto al primo, gli azzurri ci hanno pressato bene. Icardi e Dybala? Sono calciatori importanti e tutto è ancora aperto per il mondiale in Russia. E poi, aggiungo, sono sempre stati convocati prima di oggi. Messi? Ha accusato un problema agli adduttori nell’ultimo allenamento, probabilmente giocherà contro la Spagna”.