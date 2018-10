© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Crollo della Macedonia contro l'Armenia a Yerevan. Finisce 4-0 per la formazione armena: in rete Pizzelli, Movsisyan, Ghazaryan e Mkhitaryan. Nei macedoni in campo anche Pandev per tutti i 90'. La Macedonia resta comunque in testa, visto che ha vinto le precedenti tre gare, stasera chiude il girone Gibilterra-Liechteinstein.