Arsenal, 9 vittorie nelle ultime 9 gare: il dopo-Wenger funziona eccome

© foto di Panoramic/Insidefoto/Image Sport

Nove vittorie nelle ultime nove partite per l'Arsenal, 29 gol fatti e solo 13 subiti in totale in quest'avvio di stagione. Dietro alle tre capoliste di Premier League Manchester City, Chelsea e Liverpool, la favola dei Gunners merita sicuramente di essere raccontata.

Se Lopetegui e Kovac stanno trovando grandi difficoltà nel raccogliere le pesanti eredità di Zidane e Heynckes, rispettivamente a Madrid e Monaco, a Londra Unai Emery in poco tempo è riuscito infatti a plasmare una squadra vincente e convincente dal punto di vista del gioco. Solo due sconfitte, finora, nelle prime due uscite stagionali contro Manchester City e Chelsea. Poi soltanto successi, in campionato (quarto posto a 18 punti, -2 dalla vetta), in coppa e in Europa League.

Nessuna rivoluzione, il grande merito dell'ex tecnico del PSG è quello di aver sfruttato al meglio tutto il potenziale di questa squadra, come dimostra la coesistenza in attacco tra Aubameyang e Lacazette. Due centravanti che erano sempre stati considerati l'uno alternativa all'altro, ma che insieme quest'anno hanno già realizzato undici reti (sei per l'ex Milan, cinque per l'ex Lione). Il dopo-Wenger, insomma, funziona eccome. E viaggia a suon di gol.