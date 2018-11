Arsenal, ag. Ozil: "Rifiutate offerte pazzesche dall'Asia"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Prima del rinnovo con l'Arsenal, Mesut Ozil è stato lungamente corteggiato dal calcio asiatico, presumiamo cinese. Ne ha parlato il suo agente, Erkut Sogut, all'Evening Standard: "Abbiamo ricevuto grandi offerte dall'Asia. Offerte folli. Ma, per Mesut, i soldi non sono il fattore principale. Sono sicuramente una cosa importante da considerare, ma bisogna persare che le abilità da calciatore sono soltanto un aspetto delle trattative. E la parte commerciale è cruciale".