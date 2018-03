Arsenal, Aubameyang: "Che fortuna gli allenamenti con Maldini e Kakà"

© foto di J.M.Colomo

Pierre-Emerick Aubameyang, attaccante dell'Arsenal, ha parlato della sua esperienza al Milan, squadra contro cui i Gunners giocheranno stasera (ma il gabonese non potrà essere della partita): "Quando ero al Milan erao giovane, con pochissima esperienza. Ma è stato lì che sono diventato un professionista, sono stato fortunato ad allenarmi con calciatori straordinari come Maldini, Nesta, Seedorf, Kakà e Ronaldo. Ero piuttosto timido ma anche curioso di vedere all'opera questi grandi giocatori e ho imparato tanto da loro".

Oltre a Pierre-Emerick, anche Willy e Catilina Aubameyang sono transitati nelle giovanili rossonere, grazie al padre che era uno scout del Milan. Ma per chi tiferà stasera la famiglia Aubameyang?

"Sicuramente per l'Arsenal, anche se siamo tutti cresciuti a Milano. Siamo stati fortunati anche se non siamo riusciti ad imporci a Milano. Abbiamo molto rispetto per loro, ci hanno aiutato molto".