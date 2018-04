Arsenal, Aubameyang: "Vi spiego le differenze tra Klopp, Tuchel e Wenger"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'attaccante dell'Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang ha avuto la fortuna di lavorare con tre grandi tecnici: Jurgen Klopp e Thomas Tuchel a Dortmund e Wenger a Londra e in un'intervista a Sky Sports ha parlato delle differenze tra i tre: "Sono tre allenatori che sono molto diversi. Klopp è elettrico, Tuchel un po' pazzo, e Arsene Wenger è una persona molto calma, molto composta, quindi tre profili molto diversi. Con tutti e tre, finora, tutto è andato bene, con Arsene Wenger sta andando bene ora e non so davvero come confrontarli dato che sono tre persone molto diverse, ma tre grandi allenatori e sia Klopp a Liverpool o Arsene in questo momento lo stanno dimostrando. Tuchel? Penso che con Tuchel le cose siano andate bene perché mi ha capito. Mi diceva che gli piaceva il mio stile di vita, è un po' pazzo perché ha inventato un modo di giocare durante una partita e ti chiedi funzionerà? Ha funzionato".