Arsenal, Bellerin: "Il prossimo anno giocherò ancora qui"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Hector Bellerin, esterno dell'Arsenal, ha parlato a Sky Sports anche del proprio futuro: "Ho un contratto lungo e sto a Londra da molto tempo, per questo in questo momento la chiamo 'casa'. Non penso altro che a questo in vista dell'estate. Abbiamo da disputare la Coppa del Mondo. Non so se verrò convocato, vedremo. In ogni caso sono sicuro che tornerò qui il prossimo anno".