Arsenal, c'è anche l'ipotesi Lucien Favre per il dopo-Wenger

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo l'annuncio di Wenger, l'Arsenal è alla ricerca di un nuovo tecnico. Sei i nomi di Allegri, Ancelotti e Luis Enrique sono quelli più sentiti per la panchina dei Gunners, secondo quanto riporta il The Sun anche Lucien Favre potrebbe essere un'ipotesi del club inglese. Favre attualmente guida il Nizza in Ligue 1 ma piace alla dirigenza dell'Arsenal.