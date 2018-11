Arsenal, Emery: "Europa League nostro obiettivo. Occhio allo Sporting"

© foto di Panoramic/Insidefoto/Image Sport

L'allenatore dell'Arsenal Unai Emery ha presentato in conferenza stampa la gara di Europa League di domani con lo Sporting CP: "L'Europa League è importantissima per noi. È una delle strade per vincere un titolo e giocare in Champions il prossimo anno. Siamo concentrati sul nostro lavoro, vogliamo continuare a migliorare con la spinta dei nostri tifosi. Quello con lo Sporting CP sarà un buon test. La squadra portoghese ha tanta qualità, è vero che ha cambiato allenatore, ma sono sicuro che ci attenda una gara dispendiosa. Se domani vinciamo possiamo chiudere il girone come primi". I Gunners comandano il Gruppo E con 9 punti, a +3 sullo Sporting CP. Solo 3 lunghezze per il Vorskla, 0 per Qarabag.