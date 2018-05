Arsenal-Emery, il sito del tecnico anticipa il club: annunciato l'accordo

© foto di Panoramic/Insidefoto/Image Sport

Mancano ancora l'ufficialità, ma ormai non sembrano esserci più dubbi: sarà Unai Emery il nuovo allenatore dell'Arsenal chiamato a raccogliere l'eredità di Arsene Wenger. In attesa del comunciato ufficiale, infatti, ad anticipare i tempi il buon esito della trattativa con il tecnico ex PSG ci ha pensato il sito ufficiale dello stesso Emery, sulla cui homepage è apparsa un'immagine dell'allenatore con il logo dei Gunners accompagnata dal commento: "Orgoglioso di far parte della famiglia dell’Arsenal".