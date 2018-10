Arsenal, Emery insiste: a gennaio tutto su Banega

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riportato dal Daily Mail, il tecnico dell'Arsenal Unai Emery sta continuando a pressare i dirigenti dei Gunners per ottenere il centrocampista del Siviglia Ever Banega a partire dal prossimo gennaio. L'allenatore ha messo in cima alla lista della priorità di mercato il centrocampista ex Inter con gli andalusi che però non paiono intenzionati a lasciarlo partire a metà stagione.