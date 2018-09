Arsenal, Emery: "Premier Leage importante ma ci serve un titolo"

© foto di Panoramic/Insidefoto/Image Sport

Prima della sfida contro l'Everton, il tecnico dell'Arsenal Unai Emery ha spiegato quanto sia importante vincere un titolo e alla domanda se preferirebbe tornare in Champions League finendo tra le prime quattro o vincendo l'Europa League, ha risposto: "Una scelta? Per me l'Europa League è molto importante.

È un titolo e penso che per noi ogni titolo sia il modo migliore, la migliore performance, il miglior futuro. La Premier League è molto importante perché penso che sia la prima competizione importante per noi, perché ci dà grande credibilità. Ho fiducia nella mia squadra".