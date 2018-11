© foto di J.M.Colomo

Con la qualificazione ai sedicesimi di finale di Europa League già in tasca l'Arsenal si prepara ad affrontare gli ucraini del Vorskla. In vista del match di domani il club londinese ha fatto il punto sui giocatori infortunarti della rosa di Unai Emery. Nel report spicca il pieno recupero dell'ex Juventus Stephan Lichtsteiner dai problemi al ginocchio. Da valutare per la sfida del 'Butovsky', invece, ci sono Laurent Koscielny, tornato in campo per 45' con la formazione Under23 dei Gunners nello scorso weekend, e Alexandre Lacazette. Niente da fare invece per i lungodegenti Monreal e Welbeck.