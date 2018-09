Arsenal, Emery: "Siamo carichi. Addio di Gazidis? Dispiace, è gran persona"

© foto di Panoramic/Insidefoto/Image Sport

"L'Europa League è dopo la Champions la più importante competizione e giocarla è significativo anche perché vincendola puoi poi giocare in Champions. Abbiamo quattro competizioni da giocare: Europa League, Premier, Carabao Cup e FA Cup". Così ja parlato in conferenza stampa Unai Emery, tecnico dell'Arsenal alla vigilia della sfida degli inglesi contro gli ucraini del Vorskla. "Dobbiamo dare minutaggio a quei giocatori che possono regalarci cose importanti. Siamo carichi per ogni partita. Dal punto di vista personale sono molto ambizioso, per continuare a raggiungere grandi obiettivi nella mia carriera. Voglio giocare per tutti i titoli. L'addio di Gazidis (passerà al Milan, ndr)? I primi tre mesi con Ivan sono stati molto importanti per me perché lui è una gran persona e un ottimo professionista. Abbiamo avuto un rapporto molto stretto. La sua decisione è privata e la rispetto".