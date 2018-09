Arsenal, Emery: "Stiamo migliorando. Ozil? Deve segnare di più"

© foto di Panoramic/Insidefoto/Image Sport

Dopo il successo di Newcastle, il manager dell'Arsenal Unai Emery ha parlato della prestazione dei Gunners: "Stiamo migliorando, dobbiamo continuare a lavorare individualmente e collettivamente per migliorare più cose. Nel primo tempo non abbiamo controllato la gara come volevamo, ma nella ripresa abbiamo fatto meglio e la vittoria è giusta. Abbiamo bisogno di migliorare e segnare di più individualmente, abbiamo bisogno che tutti i giocatori lavorino. Ozil? Per me tutti i giocatori sono uguali, ognuno ha qualità. La sua qualità aiuta la squadra, è importante che abbia segnato. Non voglio solo che lui sforni assist ma abbiamo bisogno che lui entri in area e segni come ha fatto oggi Lavorerò con ogni giocatore e continuerò il nostro processo di crescita per creare la squadra come vogliamo".