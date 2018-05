Arsenal, Emery vuole Seri per il centrocampo

Il Presidente della Lega Nazionale Professionisti B, - preso atto del provvedimento del Tribunale Federale Nazionale emanato in data 23 maggio 2018 con il quale l’udienza relativa al procedimento disciplinare n. 11176/1125 pf 17/18, già fissata per il giorno 1 giugno 2018, è stata...

Serie B, play off ufficialmente rinviati. Il primo turno si giocherà il 03/06

Italia femminile, le convocate per il Portogallo: ci sono Parisi e Cernoia

Taffarel: "Alisson pronto a giocare in una squadra come il Real Madrid"

Oggi in TV, il playout di serie B: stasera Entella-Ascoli

Franco Ordine: “Milan, ecco di cosa non si fida l’Uefa”

Barillà presenta "Una storia scritta in panchina": prefazione di Allegri

Italia, primo giorno per Mancini. Bernardeschi lascia il ritiro

Torino, Sirigu-N’Koulou punti fermi ma alla difesa non basta un restyling

Liverpool-Roma, udienza in corso per gli aggressori di Sean Cox

Lago: "Milan out dalle Coppe possibile, ma sarebbe decisione eccessiva"

Azzurri, esami per Zaza e Immobile

Batistuta a Firenze, ma per diventare allenatore: si è iscritto a Coverciano

Il mercato del nuovo Arsenal di Unay Emery inizia a prendere forma. Come riportato da Sky Sports il nuovo manager dei Gunners ha messo nel mirino il centrocampista del Nizza Jean Michel Seri , giocatore che l'ex tecnico del PSG avrebbe voluto acquistare a gennaio, salvo poi venire fermato dai parametri imposti dal Fair Play Finanziario.

