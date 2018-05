Arsenal, Gazidis: "Cazorla è sempre stato uno dei miei preferiti"

Il CEO dell'Arsenal Ivan Gazidis ha voluto salutare la partenza di Santi Cazorla con un comunicato: "Santi è sempre stato uno dei miei giocatori preferiti da vedere in campo. La sua naturale abilità con entrambi i piedi, la sua velocità di pensiero e di movimento sono state al centro delle nostre prestazioni degli ultimi anni. Giocava con una gioia e una libertà rare da ritrovare. Gli auguro il meglio per il futuro e lo ringrazio per quanto fatto per il club".