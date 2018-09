Arsenal, Guendounzi ha conquistato l'Emirates: è il giocatore del mese

Matteo Guendounzi è già l'idolo dei tifosi dell'Arsenal. Il centrocampista francese è stato votato miglior giocatore del mese di agosto dei Gunners con il 68% dei voti. 19 anni, Guendounzi è arrivato in estate dal Lorient, squadra di Ligue 2 francese e ha subito scalato le gerarchie di Unai Emery, che lo ha lanciato titolare da subito.

🏆Player of the Month of August 🏆YOU ARE MY MOTIVATION 😍

I’m working with passion for you guys ❤️

Thank you for your support 🔴⚪️

I will give you the best of myself 🔥#TheBeginning #Love #ToAllMyGunners #Magnifique @Arsenal pic.twitter.com/TAyYkxwSEk

— Matteo Guendouzi (@MatteoGuendouzi) 6 settembre 2018