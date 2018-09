Arsenal, Mustafi mima l'aquila a due teste e rischia la multa

Quest'anno il campionato è iniziato presto, molto. Probabilmente sarebbe stato contento anche Giampiero Ventura di avere, sulle gambe, una partita in più, visto che la disfatta con la Spagna era, secondo lui, dovuta in larga parte alla condizione della nazionale italiana della scorsa...

Classifiche a confronto: Juve come un anno fa. Boom Sassuolo

Le pagelle di Pasqual: spinta e cross. Spina nel fianco per il Chievo

Le pagelle di Rigoni: non come all'Olimpico. Deludente col Cagliari

Benassi, è un momento top. Ma rischia la squalifica per una bestemmia

Juve, programma di lavoro specifico per CR7 durante la sosta

Italia, l'allarme di Mancini: "Mai così pochi italiani in campo"

De Laurentiis: "CR7? Non avesse segnato qui sarebbe stata rivoluzione"

FIFA, miglior calciatore: in corsa Cristiano Ronaldo, Modric e Salah

Le pagelle di Quagliarella: tacco d'autore. Marassi in delirio per il capitano

CR7 a zero dopo tre partite. Ma nella sua carriera non è la prima volta

Serie A, live dai campi - Empoli, per Antonelli lesione distrattiva

Perin in Nazionale, Mancini chiarissimo: "Se non gioca è un problema"

Samp, Ferrero: "Godo per la vittoria. Quagliarella? Può dare ancora tanto"

Multa in vista per Shkodran Mustafi. Il difensore dell'Arsenal ha festeggiato il gol segnato al Cardiff mimando l'aquila a due teste, simbolo dell'Albania paese d'origine del giocatore, di nazionalità tedesca. La connotazione politica del gesto è costata già cara al compagno di squadra Granit Xhaka e a Xherdan Shaqiri. Entrambi nel corso della partita dei Mondiali Svizzera-Serbia fecero lo stesso, scatenando l'ira dei serbi e venendo multati.

Invio richiesta in corso...

La Spal con Semplici in panchina e Petagna

Il Frosinone rinnovato in estate

Il Chievo per l'ennesima impresa

Il Bologna con Inzaghi in panchina

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy