Arsenal, nessuna sanzione per Welbeck dopo la simulazione col Milan

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nessuna sanzione per Danny Welbeck. Sarebbe questa, secondo il Sun, la decisione della UEFA dopo il tanto discusso rigore assegnato all'Arsenal nella gara di Europa League contro il Milan all'Emirates. In caso di provata simulazione, Welbeck avrebbe rischiato fino a quattro giornate di squalifica, ma il massimo organismo europeo non ha rilevato gravi irregolarità. Senza dubbio una bella notizia per Wenger, che potrà contare sul suo attaccante per i quarti di finale col CSKA Mosca.