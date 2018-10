Arsenal, occhi sull'esubero blaugrana Malcom. Idea prestito a gennaio

Malcom è stato il protagonista del più clamoroso scippo di mercato nella scorsa sessione estiva di trasferimenti: quando ormai sembrava ad un passo dalla Roma, l'esterno brasiliano ex Bordeaux è invece passato a sorpresa al Barcellona. Club nel quale però non sta trovando mai spazio, e per cui è già un esubero in rosa, come confermato anche dal ds blaugrana Abidal. Dall'Inghilterra, fonte Express, fanno sapere che l'Arsenal - già sul giocatore quando militava ancora in Francia - sta pensando seriamente di proporre un'offerta per gennaio, magari provando a convincere il Barca ad impostare l'operazione sulla formula del prestito.