Arsenal, Pires può entrare nello staff: "Potrei dare una mano a Emery"

© foto di Marco Gori

Robert Pires, grande ex dell'Arsenal, ha parlato a ESPN commentando la possibilità di entrare a far parte dello staff tecnico di Unai Emery: "Potrebbe essere una buona opportunità per me, ma in primis dovrebbe dare Emery l'assenso. Penso comunque di potermi rendere utile, potrei fare da tramite tra il neo allenatore e i giocatori".