Arsenal, riavviati i contatti per il Lacazette: ma il giocatore vuole la Champions

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo le ultime indiscrezioni di Sky Sports UK, l'Arsenal sarebbe in trattative con l'Olympique Lione per l'acquisto di Alexander Lacazette. I Gunners da diversi mesi hanno mostrato interesse per l'attaccante francese ma la loro iniziale offerta è stata rifiutata. Dunque l'Arsenal avrebbe riavviato i contatti con il club francese per cercare un accordo ma pare che il giocatore abbia spiegato di volere un club che giocherà la Champions League la prossima stagione e i Gunners non possono assicurargli questa possibilità.