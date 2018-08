Arsenal, si lavora al rinnovo di Ramsey. Ma non alle cifre di Ozil

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'Arsenal è pronta a proporre il rinnovo di contratto al centrocampista Aaron Ramsey, in scadenza nel 2019, ma non alle cifre chieste dal giocatore che vorrebbe guadagnare quanto il compagno di squadra Mesut Ozil (ovvero passare dai 110mila euro alla settimana a 350mila euro). Lo riposta l'Evening Standard spiegando che i Gunners lavorerebbero su cifre inferiori a quelle del tedesco pur volendo prolungare il rapporto col gallese anche per non rischiare di perderlo a parametro zero la prossima estate vista la corte di Chelsea, Manchester United e Lazio.