Arsenal, si punta Dembelè dal Barcellona: potrebbe arrivare in prestito

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo appena una stagione Ousmane Dembelè potrebbe lasciare il Barcellona. La sua destinazione infatti potrebbe essere Londra poiché secondo quanto riporta il Daily Express, Unai Emery ha chiesto il giocatore francese come rinforzo per i Gunners. Tuttavia pare che il Barcellona sia disposto a lasciare andare il giocatore solo per una stagione in prestito.