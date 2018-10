Arsenal, si puntano i talenti Sarr e Havertz per il futuro

Ai microfoni di RMC Sport è intervenuto Mario Sconcerti, prima firma del giornalismo sportivo italiano, dicendo la sua sull’addio al calcio di Antonio Cassano: “Non è la prima volta che lo fa e mi sembra una presa in giro da parte sua. Rispetto le sue motivazioni ma smetta anche perché...

RMC SPORT - Sconcerti: "Cassano? Mi sembra una presa in giro"

Il Gazzettino in taglio alto: "Cassano si ritira"

Il QS titola: "Euro-rischio Italia in Polonia"

Corriere dello Sport in taglio alto sulla Nazionale: "Match salvezza"

Corriere di Roma: "Mistero Schick. In nazionale segna a raffica"

Fiorentina, Il QS: "Progetto Europa, 10 punti in 4 partite"

Corriere Fiorentino in taglio alto sul fattore stadio: "Il Franchi c'è"

La prima pagina di Marca per Griezmann: "Il Pallone d'Oro per la storia"

Secondo le ultime indiscrezioni del The Sun , l'Arsenal starebbe puntando due giovani giocatori per il futuro. Si tratta di Ismaila Sarr, difensore del Rennes che piace anche al Barcellona e Kai Havertz, talento del Bayer Leverkusen di 19 anni che ha già debuttato nella nazionale maggiore tedesca.

